Municipales à Strasbourg : suivez le débat avec les candidats du second tour

France Bleu Alsace organise ce lundi le débat entre les trois candidats au second tour des élections municipales à Strasbourg : Jeanne Barseghian (EELV), Alain Fontanel (LREM) et Catherine Trautmann. Rendez-vous à 18h sur l'antenne et sur Francebleu.fr.

Jeanne Barseghian, Alain Fontanel et Catherine Trautmann : les trois têtes de liste au second tour des municipales à Strasbourg.

Quel avenir pour Strasbourg et l'Eurométropole ? Les trois têtes de liste pour le second tour des élections municipales (le 28 juin) présentent leurs propositions et débattent dans une émission spéciale de France Bleu Alsace ce lundi, de 18 à 19h. Autour de la table : Jeanne Barseghian (Europe Ecologie Les Verts) arrivée en tête lors du premier tour (27,87% des voix), Alain Fontanel (La République en Marche - 19,86%) et Catherine Trautmann (Parti socialiste - 19,77%).

Les thèmes abordés :

qu'est-ce que la crise du coronavirus a changé dans le programme des candidats ?

les inégalités sociales à Strasbourg

la sécurité

quelles mesures pour lutter contre la pollution de l'air ?

quelle forme doit prendre le tourisme à Strasbourg dans l'avenir ?

l'engagement de la ville auprès du Racing Club de Strasbourg.

Les candidats sont interrogés par Lucile Guillotin et Maud Czaja.

Ces élections municipales ont été marquées par un entre-deux tours inédit de trois mois et demi, avec l'épidémie de coronavirus et le confinement. Deuxième coup de théâtre, le jour de clôture du dépôt des listes : tandis que Catherine Trautmann et Jeanne Barseghian échouaient à conclure une alliance rose et verte, c'est du côté de La République en Marche et du parti Les Républicains qu'est venue la surprise. Alain Fontanel et Jean-Philippe Vetter ont annoncé la fusion de leurs listes à la dernière minute.

La quadrangulaire annoncée est devenue une triangulaire. Retrouvez ci-dessous les scores du premier tour des municipales à Strasbourg :

