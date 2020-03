Municipales à Talence : le maire propose aux jeunes de les aider à se payer le permis contre du bénévolat

Emmanuel Sallaberry est maire de Talence depuis deux ans et demi, un mandat qu'il qualifie "d'intense et exaltant". Il avait pris la suite d'Alain Cazabonne, devenu sénateur.

"Talence est une ville où il fait bon vivre, il y a du travail mais on y vit bien" assure le maire sortant. Pourtant, la sécurité s'est imposée comme un des thèmes de la campagne "les gens nous parlent souvent de l'insécurité, notamment les cambriolages. On propose de mettre en place une police intercommunale. C'est prévu par la loi et cela permet à plusieurs villes de mettre en oeuvre des moyens en commun de manière à être plus efficace."

Emmanuel Sallaberry souhaite également s'engager sur le front de la solidarité : "On va proposer aussi à tous les jeunes de 18 à 24 ans de passer le permis de conduire en leur donnant 700€ contre 70 heures de bénévolat dans une association caritative. Je crois que c'est une manière de faire de la solidarité et d'être précis dans ce qu'on fait, ce qui évite des postures électorales qui sont vite oubliées après l'élection."

