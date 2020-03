Municipales à Tulle : Bernard Combes réélu largement comme en 2014

Bernard Combes réélu maire, et qui comme dans le mandat précédent ne cumulera pas la tête de la mairie et celle de l'Agglo de Tulle

Bernard Combes ne concède qu'un point à peine à Raphaël Chaumeil. Ce qui permet tout de même à ce dernier de gagner un élu de plus; il en aura 7 dans le prochain conseil municipal. Mais la ressemblance s'arrête là. Et la différence est de taille. L'abstention est comme partout énorme à Tulle, près de 58 %. Soit 20 points de plus qu'en 2014. Un résultat qui laisse perplexe du coup Raphaël Chaumeil : "Bernard Combes est élu avec seulement 2382 personnes sur 9000". Et de demander : "qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un résultat dans les urnes où vous avez seulement 30 % de votre population qui vote ? Quel projet politique vous pouvez construire avec seulement 30 % ?"

Une question de confiance

Bernard Combes regrette certes aussi cette abstention mais celle-ci ne remet cependant pas en cause le résultat de l'élection. "J'aurais signé tout de suite pour un résultat comme, si j'avais su que je ferais 64%" commente-t-il avec un sourire. "C'est une reconnaissance forte du travail qu'on a accompli (avec son équipe du mandat précédent, NDLR). C'est une confiance qu'on nous donne aussi pour conduire les opérations suivantes" conclut le maire de Tulle Bernard Combes qui va donc faire un troisième mandat dans la préfecture corrézienne.