Municipales à Valentigney : suivez le débat avec les candidats du second tour

Suivez le débat des deux têtes de liste qualifiées au second tour des élections municipales à Valentigney : Philippe Gautier et Claude-Françoise Saumier sont les invités de France Bleu Belfort Montbéliard ce mercredi, entre 18h et 18h30. Un débat en partenariat avec L'Est Républicain.