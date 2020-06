Municipales dans la Somme : Didier Dinouard est élu maire de Villers-Bretonneux

A Villers-Bretonneux, à l'est d'Amiens dans la Somme, c'est Didier Dinouard qui est élu maire de la commune à l'issu du second tour des municipales qui se tenait ce dimanche. Il/elle obtient 41,47% des voix et succède à Patrick Simon, décédé en mai des suites d'une infection au coronavirus.