Le premier des élections municipales aura lieu ce dimanche 15 mars. Dans le Haut-Rhin, le préfet a demandé aux maires de prendre des mesures particulières pour les 70 ans et plus qui souhaitent voter. Ils bénéficieront d'une priorité pour couper la file d'attente.

Municipales dans le Haut-Rhin : des mesures pour faciliter le vote des 70 ans et plus

Pour que chacun puisse accomplir son devoir citoyen dans les meilleurs conditions possibles ce dimanche 15 mars 2020, à l'occasion du premier tour des élections municipales. Dans le Haut-Rhin, la préfecture a mis en place des mesures particulières pour que les personnes âgées de 70 ans et plus accomplissent leur devoir citoyen, le plus sereinement possible.

Priorité pour couper la file d'attente pour les plus fragiles

Dans une circulaire adressé ce vendredi, Laurent Touvet, le préfet du Haut-Rhin, a demandé aux maires de veiller à la nécessité de prendre les mesures utiles à l’accomplissement du vote des électeurs les plus fragiles, âgés de 70 ans ou plus, dans les conditions les plus favorables à leur protection.

Dès l’étape de la vérification de l’identité et des mesures d'hygiène nécessaires, ils bénéficieront d’une priorité pour couper la file d’attente.

