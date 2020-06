Municipales dans le Pays Messin, la Vallée de l'Orne,l'Arc et le Nord Mosellan : le point avant le second tour

Ce dimanche 28 juin, c'est le second tour du scrutin municipal. Dans le Pays Messin, la Vallée de l'Orne, l'Arc et le Nord Mosellan, douze villes et villages comptant plus de 1000 habitants sont concernés : de Lorry-les-Metz à Audun-le-Tiche en passant par Roncourt. Voici les listes qualifiées.