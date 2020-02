Municipales dans les Landes : le Rassemblement National ne présentera aucune liste dans le département

Département Landes, France

C'était l'une des grandes inconnues de ce scrutin de mars prochain. Finalement, Christophe Bardin, le responsable du Rassemblement National dans les Landes annonce sur France Bleu Gascogne qu'il n'y aura aucune liste Rn aux municipales dans les Landes.

La commission d'investiture avait donné son aval à Mickael Aulnette (conseiller municipal à Mont de Marsan et conseiller communautaire) pour qu'il conduise une liste à Mont de Marsan mais ce dernier vient de renoncer pour des raisons personnelles.

"D'autres départements ont été privilégiés par la commission d’investiture" déclare Christophe Bardin. "La commission n'a pas souhaité validé de candidature donc on se plie à ses choix".

"On aurait fait un bon score dans les Landes"

Pourtant, le responsable départemental continue d'affirmer que le Rn aurait fait sans doute un très bon score dans certaines communes landaises et notamment à Dax où "le mécontentement gronde de partout, on le voit bien avec les gilets jaunes ou encore les manifestations contre la réforme des retraits".

Quand on fait remarquer à Christophe Bardin la contradiction du propos entre l'absence de liste et la certitude de faire un bon score dans les Landes, Christophe Bardin soupire et lâche "il faut poser la question à la commission, on n'a pas tous les éléments au niveau local".

Rappelons que le RN est arrivé deuxième aux élections Européennes dans les Landes l'an dernier, juste derrière la liste En Marche. Le Rassemblement National avait obtenu 21,29% des voix dans les Landes.