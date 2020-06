Municipales dans les Landes : taux de participation stable à 12h par rapport au 1er tour

Le taux de participation est stable dans les Landes à 12h, pour ce second tour des élections municipales : 27,35% contre 27,38% le 15 mars dernier. Les Landes font partie des départements qui ont le plus voté à midi avec la Corse du Sud, le Cantal, l'Allier et la Lozère.

Participation stable ce dimanche 28 juin à 12h pour le second des municipales dans les Landes. Le taux est de 27,35% contre 27,38% le 15 mars dernier. Beaucoup d'électeurs n'étaient pas allés voter par peut du coronavirus.

Ce dimanche, la participation dans les Landes est de 12 points supérieure au taux de participation national, qui est de 15,29%.

Ce midi, les Landes font, malgré tout, partie des départements qui ont le plus voté avec la Corse du Sud (32,03%), le Cantal (28,92%), l'Allier (28,13%), et la Lozère (27,73%). La participation à la mi-journée est même en hausse par rapport au second tour des élections municipales en 2014. Elle était de 25,21% à l'époque.

23 communes landaises concernées par le 2d tour

Sur les 327 communes landaises, seules 23 sont concernées par ce second tour. Sur 318.000 électeurs landais inscrits sur les listes électorales, seuls 64.000 sont concernés. Mais combien iront voter ? C'est tout l'enjeu, d’autant qu'au premier tour l’abstention avait atteint des sommets pour un scrutin de ce type, à cause de l'épidémie de coronavirus. A peine un peu plus d'un électeur sur deux s'était déplacé dans les Landes, 53% contre 71%, six ans plus tôt lors des dernières municipales.