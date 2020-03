Municipales à Denain : Anne Lise Dufour, la maire socialiste réélue à 57.11%

"Les Denaisiennes et les Denaisiens ont gagné. C'est la preuve que nous vivons les uns avec les autres et non les unes contre les autres."s'est félicité Anne-Lise Dufour ce soir sur France Bleu Nord. "On a déjoué tous les pronostics de l'extérieur".

La socialiste a été réélue à plus de 57% malgré la présence de 5 listes concurrentes, avec un taux de participation au dessus de la moyenne nationale avec près de 50% de votants.

Son principal adversaire, Sébastien Chenu, le porte parole du RN qui lui avait pris le siège de député en 2017 n'a obtenu que 30.69%. Loin derrière Ahmed Hebbar, le mari de l'ancienne candidate en marche aux législatives a obtenu 4.34%, Yvon Riancho, adjoint de l'ancien maire communiste, 3.93%, Jacky Boucot pour Lutte Ouvrière 2.2% et Djemi Drici conseiller municipal SE 1.74%