Municipales : des résultats serrés à Granville entre Dominique Baudry et Gilles Ménard

Les résultats sont serrés à Granville pour ce premier tour des élections municipales. La maire sortante Dominique Baudry arrive en tête avec 32,81% des voix, talonnée par son ancien adjoint Gilles Ménard avec 30,09% des scrutins.

La liste de gauche écologique de Fanny Garçion se place en troisième position avec 25,42%. L'ancien candidat du Front national en 2014, Denis Féret accède également au second tour avec 11,68% des suffrages.

"Un très bon score", pour Gilles Ménard

Ce score satisfait l'ancien conseiller municipale Gilles Ménard. "Nous étions le challenger", explique-t-il. "La prime du sortant n'a pas fonctionnée, les deux tiers des électeurs granvillais n'ont pas voté pour elle."

Il évoque "une dynamique de succès" et appelle "à un rassemblement notamment des électeurs qui ont voté pour le collectif de gauche."

"On ne va pas fusionner", annonce Dominique Baudry

Si son opposant laisse la porte ouverte à une fusion des listes, Dominique Baudry écarte la question. "On ne va pas fusionner, on l'avait annoncé quand on s'est déclaré", raconte la mairie sortante. "On va aller à la rencontre des granvillais et mettre en avant notre bilan et nos projets."