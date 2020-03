Municipales : deux listes à Redon et un seul tour le dimanche 15 mars

Les électeurs de Redon (Ille-et-Vilaine) ne se déplaceront qu'une seule fois aux urnes pour les élections municipales le dimanche 15 mars. Et pour cause deux listes s'affrontent, celle du maire sortant de centre-droit Pascal Duchêne et celle de gauche et écologiste conduite par Loïc L'Haridon.

La situation géographique de Redon, sous-préfecture d'Ille-et-Vilaine de 9000 habitants, n'est pas banale. La commune est située au carrefour de trois départements, Ille-et-Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique et de deux régions Bretagne et Pays-de-la-Loire. La Vilaine, l'Oust, et le canal de Nantes à Brest, dessinent le paysage de la cité bretonne. A Redon se concentre une forte population scolaire de près de 7000 élèves venant en partie de nombreuses communes du secteur. Pour les élections municipales, deux listes sont en concurrence, "Redon ensemble" conduite par le maire sortant de centre-droit Pascal Duchêne et "Redon demain" menée par Loïc L'Haridon avec des valeurs de gauche et de l'écologie.

Le maire sortant Pascal Duchêne © Radio France - Loïck Guellec

Loïc L'Haridon tête de la iste "Redon demain" © Radio France - Loïck Guellec

Plusieurs enjeux

L'attractivité du centre ville, fragilisée comme dans beaucoup de villes moyennes par la concurrence des grandes surfaces, est l'un des enjeux du scrutin. Un sujet qui rejoint celui du logement essentiel pour ramener des familles dans la ville. A Redon aussi, on parle des mobilités, de la transition écologique, de la solidarité entre générations mais aussi de la santé avec le futur hôpital.

