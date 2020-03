Municipales en Alsace : à Colmar, le stationnement et le tourisme au cœur de la campagne

On part en campagne : épisode 35. Direction la ville de Colmar, où Gilbert Meyer brigue un cinquième mandat. 7 candidats sont en lice au total . Au cœur de la campagne : le stationnement et le tourisme.

A Colmar, 7 listes sont en compétition pour les élections municipales. Le maire, Gilbert Meyer, brigue à 78 ans, un cinquième mandat. Il n'a pas demandé l'investiture des Républicains. Il aura face à lui six autres candidats.

Parmi les plus sérieux prétendants, il y a Eric Straumann, le député LR de Colmar. Il se présente sous l'étiquette "divers droite", car lui non plus n'a pas demandé l'investiture LR.

Candidature du député Straumann qui rebat les cartes à Colmar

Eric Straumann est la candidature surprise. Il a annoncé la couleur début février, alors qu'on ne l'attendait pas. Cela rebat les cartes des élections, puisqu'on s'attend maintenant à un duel entre les deux hommes, à droite.

Les autres candidats espèrent tirer leur épingle du jeu. Il y a Stéphanie Villemin pour la République en Marche. Cette cheffe d'entreprise tente de se frayer un chemin entre le duel attendu. Elle forme un ticket avec Roland Wagner, qui avait failli battre Gilbert Meyer en 2008.

L'émission de téléréalité Le Chinese Restaurant a boosté le tourisme asiatique à Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Au centre, il y a aussi Tristan Denéchaud qui se présente comme proche des habitants et à l'écoute des préoccupations des Colmariens. L'écologiste Frédéric Hilbert, bien implanté à Colmar, pourrait aussi réaliser un score intéressant.

Sont en lice également, la liste "Lutte Ouvrière" menée par Huseyin Karaduman et Michaël Miguellati, pour "Ouverture Citoyenne". Cette dernière liste regroupe des gilets jaunes, mais aussi des membres de la France Insoumise

Le stationnement et le tourisme au cœur de la campagne

Parmi les principaux thèmes de campagne : le stationnement. Il est très difficile pendant les marchés de Noël. Les Colmariens grognent sur la baisse des places gratuites et sur le prix. La demie-heure gratuite par jour en centre-ville, ce n'est pas assez.

Tous les candidats sont devenus aussi favorables à un macaron gratuit pour les professionnels de santé et les artisans alors que Gilbert Meyer faisait payer 600 euros par an, campagne oblige, il est revenu sur sa décision.

Chacun apporte aussi des solutions pour favoriser le vélo en centre-ville, mais aussi planter plus d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le tourisme est aussi de plus en plus important, avec 3,5 millions de visiteurs par an et 1,5 millions pendant les marchés de Noël. Les candidats veulent limiter, voir arrêter la publicité des marchés de Noël et étaler les événements touristiques sur une année.

Sur la future Collectivité Européenne d'Alsace qui verra le jour en janvier 2021, pratiquement tous les candidats défendent le siège à Colmar, pour qu'il y a ait un rééquilibrage avec Strasbourg.