On part en campagne épisode 10. Un petit tour et puis s'en va. Le jeune maire de Dessenheim, dans le Haut-Rhin, ne se représentera pas en mars. Alexis Clur, 36 ans a été élu en 2014. Trop de contrainte avec sa vie professionnelle. Il demande que le maire soit à temps plein, comme en Allemagne.

Municipales en Alsace : à Dessenheim, Alexis Clur ne veut plus continuer à "vivre mairie" 24h/24

Dessenheim, France

"Je ne veux pas continuer à vivre mairie 24 heures sur 24", c'est en substance ce qu'a expliqué Alexis Clur, 36 ans. Le jeune maire de Dessenheim, dans le Haut-Rhin, ne briguera pas un second mandat en mars prochain.

Depuis son élection en 2014, son emploi du temps était bien chargé : enseignant à l'université de Haute-Alsace et maire, il était difficile de conjuguer les deux. Cela faisait au total, plus de 70 heures par semaine. En plus, Alexis Clur est devenu jeune papa. Il n'a pas voulu sacrifier sa vie de famille au profit de sa vie d'élu.

Une lettre adressée aux habitants en septembre pour expliquer sa décision

Malgré sa jeunesse et son énergie, la fonction de maire pèse trop pour Alexis Clur. Pour expliquer sa décision de ne pas se représenter et de préparer le terrain à son successeur, il a envoyé une lettre aux habitants.

Dans cette lettre il expliquait qu'il "vivait mairie, mangeait mairie et dormait mairie 24 heures sur 24, même pendant les vacances," il a décidé finalement d'arrêter, malgré une expérience enrichissante pendant six ans,et le contact avec les habitants .

Le jeune maire quittera la mairie de Dessenheim en mars 2020 © Radio France - Guillaume Chhum

L'élu souhaite qu'en France, on installe le même système qu'en Allemagne , c'est à dire des maires à temps plein. "Il faut qu'une fois élu, le maire ne fasse que cela. Il laisse sa carrière de côté et n'a qu'à se consacrer aux affaires municipales,", explique Alexis Clur.

C'est donc sans regret que le trentenaire quittera la mairie de Dessenheim en mars. Une liste pour lui succéder est en préparation