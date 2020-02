Municipales en Alsace : à Kaysersberg Vignoble, les trois candidats parlent du surtourisme

Kaysersberg-Vignoble, France

On part en campagne : épisode 33. Direction Kaysersberg Vignoble et le thème de campagne qui revient chez les trois candidats en lice : leurs solutions contre le surtourisme. Kaysersberg a été élu "Village préféré des Français" et accueille 900.000 visiteurs par an, contre 500.000 avant le titre.