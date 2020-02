Municipales en Alsace : ces communes où le portable ne passe toujours pas

On part en campagne : épisode 23. Direction ces communes d'Alsace situées en "zone blanche", où le téléphone portable ne passe pas. A Rimbach-près-Guebwiller, dans le Haut-Rhin, les habitants espèrent que ça change.

Allô ? Allô ? Depuis des années, le téléphone portable ne passe pas à Rimbach-près-Guebwiller. La commune de 200 habitants fait partie de la petite dizaine de zones blanches en Alsace. Les habitants sont excédés de ne pas pouvoir appeler avec leur mobile, en plus il y a aussi des restaurateurs.

Le maire qui est candidat pour un second mandat en a fait une priorité. Après des cafouillages, il annonce qu'une antenne devrait-être installée dans le courant de l'année 2020, voir en 2021.

Les habitants doivent descendre pour appeler avec le mobile

Dès l'entrée de la commune, il n'y a plus de réseau. Murielle Marck est propriétaire de l'hôtel restaurant l'aigle d'or, face à la clientèle qui est très accroc au portable elle a du apporter des améliorations. "Nous avons un système qui permet à nos clients d'appeler avec la 3G via le réseau Orange et Free," argumente la restauratrice.

Pourtant en 2003 un projet d'antenne était sur les rails, mais il a été refusé, le mat était jugé trop haut. En 2016, un autre emplacement était prévu mais le coût de l'installation était trop cher.

Résultat : depuis des années Arthur, un retraité fait un peu de chemin pour passer un coup de téléphone. _"Je dois descendre dans la vallée pour appeler",_explique t-il. Son épouse Anne-Marie accroc aux jeux et aux photos sur son portable est aussi excédée.

Il reste une cabine téléphonique dans le village, où l'on peut uniquement appeler les secours, mais avec une carte prépayée.

Une antenne devrait-être installée dans le courant de l'année 2020/2021

Pour le maire de Rimabch-Près-Guebwiller, seul candidat pour un second mandat, l'installation de l'antenne de téléphonie mobile, c'est la première priorité du programme d'Alain Furstenberger.

D'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, une antenne de 30 mètres de hauteur devrait être installée, près du réservoir d'eau, à la sortie du village, annonce le maire sortant.

Après plusieurs désillusions, les habitants de Rimbach-près-Guebwiller espèrent donc pouvoir enfin téléphoner avec leur portable dans le village ."Vous serez invités pour l'inauguration ! " lance d'ailleurs le maire.