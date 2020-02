Municipales en Alsace : le maire idéal ? Un élu proche de ses habitants

On part en campagne : épisode 21. On vous a posé la question dans les rues de Kaysersberg, sur ce qu'était pour vous le maire idéal. Apparemment d'après vos réponses, c'est un maire proche de ses habitants qui écoute tout le monde.

Kaysersberg, France

Dans les rues de Kaysesrberg, ce qui ressort le plus pour définir le maire idéal, c'est avant tout un élu de proximité, qui soit proche des gens.

Pour Bernard qui n'en a rien à fiche de la politique " Oh purée, alors la politique, j'en suis très loin. Je suis dans les nuages. Je dessine et je peins, alors la politique, je n'en pense rien."

Le maire idéal ? Un élu proche de ses habitants et à l'écoute

Danielle habite Ammerschwihr, elle se sent plus concernée :" Mon maire idéal ? Il est avant tout à l'écoute de ses habitants et il faut qu'il oeuvre pour les crèches et les enfants. Un autre atout que souhaite Danielle, c'est que ce soit un "bel homme".

Daniel est commerçant, il souhaite que le maire soit un élu consensuel, à l'écoute des habitants et bien sûr des commerçants.

Pour Marie-Céline, qui travaille dans une association : "Le maire doit-être là pour protéger les gens et de faire du partage, mais ils sont assez rares ceux qui partagent."

"Il doit avant tout bien gérer la commune," souligne Alain. "Il est le représentant de la population et c'est le plus proche élu pour nous."

Les élections municipales sont en tout cas très suivies. Comme la présidentielle, c'est l'élection où il y a le moins d'abstention.