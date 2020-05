Municipales en Alsace : les 67 communes où l'on vote au second tour

Repoussé pour cause d'épidémie de coronavirus et de confinement, le second tour des élections municipales 2020 doit se tenir dimanche 28 juin en France. En Alsace, les électeurs doivent voter encore dans 67 communes dont les conseils municipaux n'ont pas été pourvus au premier tour le 15 mars, et pas des moindres.

Si Haguenau, Saverne ou Schiltigheim ont déjà réélu leur maire, à Strasbourg, Mulhouse et Colmar le scrutin n'est pas encore joué. L'un des enjeux de ce second tour inhabituel sera, plus que jamais, la participation. Elle était faible le 15 mars, en pleine épidémie : 36,89% dans le Haut-Rhin et 40,71% dans le Bas-Rhin. Qu'en sera-t-il à l'heure du déconfinement ?

Dans le Haut-Rhin : 30 communes au second tour

Les deux principales villes du Haut-Rhin attendent encore leur maire. A Mulhouse, marquée par l'épidémie, ce sera une quadrangulaire. A Colmar, l'hospitalisation du maire sortant Gilbert Meyer, en ballotage défavorable à l'issue du premier tour, devrait encore changer la donne.

Parmi les événements du premier tour ou de l'entre-deux-tours dans le Haut-Rhin :

Dans le Bas-Rhin : 37 communes au second tour

La capitale alsacienne, Strasbourg, attend toujours de savoir qui succèdera à Roland Ries, avec une quadrangulaire pour le second tour. Le 15 mars, l'écologiste Jeanne Barseghian était arrivée en tête (27,87%), suivie d'Alain Fontanel (LREM -19,86%), juste devant la socialiste Catherine Trautmann (19,77%) et Jean-Philippe Vetter (18,26% des voix).

A suivre également : à Sélestat, le maire sortant Marcel Bauer en ballotage, tout comme celui de Wissembourg Christian Gliech. A Illkirch-Graffenstaden, cinq listes sont qualifiées pour le second tour, dont celle du sortant Claude Froehly.

Parmi les événements du premier tour ou de l'entre-deux-tours dans le Bas-Rhin :

Lingolsheim : Catherine Graf-Eckert succède à l'emblématique Yves Bur, avec 54,02% des voix.

Molsheim : Laurent Furst (LR) redevient maire avec 60,45% des voix.

Le maire de Saint-Nabor, François Lantz est mort le 27 mars du coronavirus à l'âge de 74 ans. Il ne se représentait pas.