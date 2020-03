Municipales en Alsace : à 15 jours du scrutin, les électeurs n'ont pas encore fait leur choix

On part en campagne : épisode 34. Nous sommes à 15 jours du premier tour des élections municipales.45% des électeurs savent pour qui ils vont voter, selon un sondage Odox-Dentsu Consulting. A Colmar, les habitants scrutent de près les programmes pour se décider.

On part en campagne : épisode 34. Nous sommes à 15 jours du premier tour des élections municipales et selon un sondage Odox-Dentsu Consulting pour FranceInfo et le Figaro : 75% des Français sont sûr d'aller voter, mais parmi eux seuls 45% savent déjà pour qui ils vont voter . A Colmar, sur la marché Saint-Joseph, les électeurs n'ont pas, pour l'instant, fait clairement leur choix.

Il examinent toujours les programmes des candidats, avant de mettre le bulletin dans l'urne.

Les électeurs encore indécis avant le choix final

Ce samedi matin, il y a du monde sur le marché Saint-Joseph de Colmar. Entre les étals de fruits et légumes ou encore de charcuterie, on peut apercevoir de nombreux militants qui distribuent des tracts pour leur candidats. Cette élection municipale, elle ne fait ni chaud ni froid à Serge " Ça ne sert à rien et de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil".

D'autres sont un peu tête en l'air " Il y a les élections le 15 mars ? J'avais oublié," sourit étonné Roland. Le retraité se rattrape : " Mon choix est fait et je pense que chaque citoyen doit aller voter."

Les programmes analysés en fonction des intérêts des électeurs

Parmi les habitués du marché, beaucoup suivent de près ces élections municipales de Colmar. Marius décortique les programmes :" Je regarde ce qui est fait pour le stationnement et j'ai déjà fait mon choix."

Joël est plutôt du genre pointilleux , il récupère chaque programme, analyse et fera son choix en fonction des propositions de chacun des candidats. "Je vais les lire, je vais les comparer et les passer au crible. Il faut faire connaissance avec les candidats, les voir dans l'espace, si ils vous regardent dans les yeux. Je suis très pointu dans toutes mes analyses."

7 listes sont en lice pour les élections municipales à Colmar. Gilbert Meyer, le maire sortant brigue un 5e mandat. Il sera opposé au député LR Eric Straumann, Stéphanie Villemin pour la République en Marche, Tristan Denéchaud pour la liste "Colmar pour tous", l'écologiste Frédéric Hilbert.

Sont candidats également : Huseyin Karaduman pour lutte ouvrière et Michaël Miguellati pour "Ouverture Citoyenne".