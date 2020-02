Municipales en Alsace : Marie-Paule Gay à Aubure, rare femme maire du Haut-Rhin

Aubure 400 habitants, nichée dans la vallée de Kaysersberg à 850 mètres d'altitude. C'est là que madame de maire est élue depuis 2014.

Marie-Paule Gay fait partie des rares femmes à diriger une commune dans le Haut-Rhin. Elles sont 29 sur 376. Une récente étude montrait le profil type des maires en Alsace était un homme de 68 ans, retraité, un constat qui la fait sursauter. L'élue veut que les choses changent.

Pourtant Marie-Paule Gay, dans son village montagnard du Haut-Rhin, ne se sent pas seule parmi ses nombreux collègues maires masculins. Elle fréquente beaucoup d'adjointes au maire.

Concernant son emploi du temps, il est bien chargé. Avec une indemnité de 500 euros, elle n'a pas abandonné son métier de professeur des écoles qu'elle exerce à Logelbach, près de Colmar.

Une fois la classe finie à 16 heures, elle prend la direction de la mairie. Les journées sont longues et elle doit bien souvent siéger à la communauté de communes, puisque c'est là que les décisions se prennent.

Marie-Paule Gay prend beaucoup de plaisir dans la fonction de maire. Elle aime le contact avec les habitants, régler les problèmes de voisinages ou encore élaborer un Plan Local d'Urbanisme. Elle est accompagnée dans sa fonction d'un précieux adjoint au maire retraité.

Elle invite les femmes à s'engager et sent une féminisation de la fonction d'élue, notamment depuis la mise en place de la partité.

Dans les nouveaux couples, on partage les tâches au sein du foyer. Les deux font le ménage et s'occupent des enfants. Quand une femme veut s'engager en politique, l'homme accepte et l'encourage," observe la maire d'Aubure.