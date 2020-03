Municipales en Alsace : Wittelsheim, 10.000 habitants et un seule liste en lice pour dimanche

On part en campagne : épisode 40. Direction Wittelsheim, dans la bassin potassique, près de Mulhouse. Dans cette ville de près de 11.000 habitants, une seule liste est en lice pour le scrutin de dimanche, celle du maire sortant Yves Goepert. C'est donc une drôle de campagne, sans opposant.

Le manque des candidats pour les élections municipales 2020 n'est pas réservé aux petits villages, les grandes villes pâtissent aussi du manque de volontaires. A Wittelsheim, plus de 10. 000 habitants, dans le bassin potassique, près de Mulhouse, le maire sortant n'aura pas d'opposant pour le scrutin de dimanche.

L'opposition municipale ne présentera pas de candidat. Yves Goepfert est donc sûr d'être réélu, alors qu'il brigue un second mandat. Pourtant, lors du scrutin de 2014, il y avait quatre candidats et trois en 2008. Crise des vocations ? Les habitants regrettent de ne pas avoir le choix.

Une campagne sans opposant pour le maire sortant

Yves Goepfert, le maire sortant, mène une campagne sans contradicteur. Il met en avant son bilan : une meilleure desserte pour les transports en commun, la fibre, la vidéoprotection, l'implantation de nouvelles entreprises et son engagement sur le dossier Stocamine et ses déchets enfouis, pour préserver la nappe phréatique.

" Ce qui est dérageant, c'est qu'il n'y a pas d'autres projets contradictoires. J'aurais préféré parler de projets avec un autre candidat," analyse le maire sortant.

Les habitants perplexes

Cette drôle de campagne étonne Etienne, un wittelsheimois : " Avec cela , on a pas besoin d'aller voter ! C'est triste pour Wittelsheim". "On demande tellement à un maire et à une commune, je pense que les gens de lassent de se présenter," renchérit Raymonde.

François pense quand même que l'opposition va se faire entendre dans les urnes : " Il y aura sans doute beaucoup d'abstention et de bulletins blancs dans les urnes ce dimanche".

Wittelsheim n'est pas la seule grande commune du Haut-Rhin a avoir un seul candidat : à Illzach 14.000 habitants ou Rixheim 13.000 habitants, c'est la même chose.