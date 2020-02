Municipales en Béarn : à 25 ans, Florent Lacarrère pourrait devenir l'un des plus jeunes maires

Labatmale, France

"Le maire et le premier adjoint ne se représentaient pas, alors je n'ai pas eu trop le choix. Mais au fond j'en avais envie", confie Florent Lacarrère dans la mairie flambant neuve de Labatmale (Pyrénées-Atlantiques) que l'équipe municipale a rénovée au cours du mandat qui s'achève. A 25 ans, le chargé d'enseignement et doctorant en droit public à la fac de Pau a donc décidé de décaler d'un an sa soutenance de thèse pour se consacrer à son village.

J'ai pris conscience de la difficulté de mener un projet qui répond à des normes, des problématiques de financement...

Pour ce qui est de son jeune âge, il considère qu'il n'a pas d'importance puisque ses six années passées au conseil municipal lui ont apporté de l'expérience. "J'ai pris conscience de la difficulté de mener un projet qui répond à des normes, des problématiques de financements... Ma formation en droit public m'a aussi permis d'en apprendre beaucoup sur le fonctionnement d'une commune". Sa liste, composée de quatre élus sortants et sept nouveaux venus est, à son image, plutôt jeune : 42 ans de moyenne d'âge. Son jeune frère, étudiant de 22 ans, y figure.

Rassembler les jeunes et moins jeunes du village

Pour ce qui est de son programme, il compte commencer à le distribuer dès le week-end prochain. "Je constate que Labatmale devient un village dortoir et j'aimerais créer de nouveaux lieux où se rassembler", explique-t-il. Après avoir aménagé une aire de jeux pour enfants près de la mairie et travaillé à l'élaboration d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) avec le village voisin de Saint-Vincent, Florent Lacarrère a d'autres idées pour les jeunes du village : "Le comité des fêtes est un point central où ils se rencontrent. Il faudra l'aider à vivre. J'aimerais aussi créer un espace multisports pour les adolescents, organiser des activités et faire de la prévention sur la contraception, l'alcool, les drogues etc.", évoque le jeune candidat.

Pour l'instant, aucun adversaire ne s'est manifesté dans le village. Les candidats ont jusqu'au 27 février pour déposer leur candidature.