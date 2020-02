Municipales en Berry : le casse-tête des temps de parole à la radio

France Bleu Berry est mobilisée pour vous faire vivre la campagne municipale 2020 dans l'Indre et dans le Cher. À la radio, comme dans tout média, nous sommes soumis aux règles du CSA sur les temps de parole. Une procédure qui suscite parfois des incompréhensions : on vous explique tout.

Les 15 et 22 mars prochain, vous voterez pour élire votre maire. D'ici là, la campagne bat son plein : les candidats sortent progressivement du bois, annonçant tour à tour leur candidature, leur équipe, leur programme. Si la loi fixe la date limite de dépôt des listes au 27 février, la course aux municipales est déjà lancée depuis bien longtemps. Et votre radio France Bleu, comme tout autre média, est soumise aux règles de temps de parole édictées par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Que dit le CSA ?

À chaque élection, les médias doivent respecter le principe de l'équité des temps de parole. Les compteurs sont ouverts depuis le 3 février, et seront clos le 20 mars. Concrètement, à la rédaction, nous remplissons chaque jour dans un tableau le nombre de minutes "utilisées" par chaque candidat que nous diffusons à l'antenne. Cela vaut pour les têtes de liste, mais aussi pour tous leurs colistiers.

Le principe d'équité veut que les partis les plus plébiscités lors des dernières municipales aient un temps de parole proportionnellement plus élevé : si le Parti socialiste a fait 20% et les Républicains 5%, les premiers auront droit à davantage de temps à l'antenne.

Le problème, c'est qu'aux municipales de 2014... La République en marche n'existait pas encore ! Dans ce cas, nous nous référons aux résultats des élections intermédiaires. En l'occurrence, les scores aux dernières Européennes.

Même si on ne parle pas de politique, les minutes comptent !

C'est là où le décompte devient très épineux : dans de nombreuses communes, les candidats ou colistiers ont aussi d'autres fonctions associatives, sportives, etc. Or, dès lors que l'on figure sur une liste, le temps de parole est décompté quel que soit le sujet de discussion !

Exemple, si un restaurateur qui fait partie d'une liste est invité dans l'émission de cuisine de France Bleu Berry pour parler de ses petits plats... Son temps de parole sera pris en compte pour la liste sur laquelle il est inscrit.

Et sur le web ?

Sur francebleu.fr, pas de décompte, mais le CSA préconise la "bonne foi", en essayant d'équilibrer au mieux. Les directives complètes sont à retrouver sur la page du Conseil supérieur de l'audiovisuel.