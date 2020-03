Municipales en Dordogne : France Bleu Périgord organise huit débats à suivre en direct

France Bleu Périgord vous propose huit débats en direct avec les candidats des municipales ; d'abord six débats avant le premier tour avec toutes les têtes de listes de six villes, puis deux débats à Périgueux et Bergerac entre les deux tours. À écouter entre 18h10 et 19h

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains, France bleu Périgord organise huit débats d'une heure en direct, dont six avant le premier tour pour Nontron, Sarlat, Ribérac, Terrasson, Coulounieix-Chamiers et Saint-Astier. À Périgueux et Bergerac, les têtes de listes qualifiés pour le second tour débattront également en direct.

Un débat à armes égales

Chaque débat se déroulera selon le même dispositif, en direct des studios de France bleu Périgord à Périgueux entre 18h10 et 19h. Les têtes de listes auront un temps de parole identique, sur des thèmes importants pour leur ville : la désertification médicale par exemple à Nontron, ou les difficultés de l'abattoir à Ribérac. Chacun aura une minute de conclusion dans un ordre tiré au sort. Les échanges seront animés par deux journalistes de France bleu Périgord, et à l’issue du débat, chacun des candidats donnera ses impressions dans une vidéo qui sera ensuite postée sur Facebook, Twitter, etc. Chaque débat sera proposé en réécoute sur francebleu.fr

Les débats avant le premier tour :

Mardi 3 mars : Nontron , avec Nadine Herman, Martial Candel et Daniel Jardri

, avec Nadine Herman, Martial Candel et Daniel Jardri Mercredi 4 mars : Sarlat , avec Jean-Jacques de Peretti, François Coq, Basile Fanier et Michel Kneblewski

, avec Jean-Jacques de Peretti, François Coq, Basile Fanier et Michel Kneblewski Jeudi 5 mars : Ribérac , avec Patrice Favard, Nicolas Platon et Philippe Chotard

, avec Patrice Favard, Nicolas Platon et Philippe Chotard Mardi 10 mars : Terrasson , avec Jean Bousquet, Régine Anglard et Dominique Bousquet

, avec Jean Bousquet, Régine Anglard et Dominique Bousquet Mercredi 11 mars : Coulounieix-Chamiers , avec Yves Schricke, Vincent Belloteau, Mireille Bordes et Thierry Cipierre

, avec Yves Schricke, Vincent Belloteau, Mireille Bordes et Thierry Cipierre Jeudi 12 mars : Saint-Astier, avec Elisabeth Marty, Michel Queille et Daniel Benoist

Les débats entre les deux tours :