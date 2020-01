Municipales en Gironde : le vélo au cœur du programme des candidats écologistes de la métropole

Six candidats de la métropole bordelaise, têtes de liste d’Europe-Écologie-les-Verts, pour les municipales de mars 2020 font du vélo leur cheval de bataille. Ils ont signé une charte intitulée "la métropole à vélo" dont ils vont inclure les propositions dans leur programme.

L'union fait la force ! C'est le credo des candidats écologistes de Bordeaux et de sa métropole à l'approche des élections municipales qui ont lieu les 15 et 22 mars prochains.

Les têtes de liste Europe-Écologie-les-Verts Pierre Hurmic (Bordeaux), Clément Rossignol-Puech (Bègles), Laure Curvale (Pessac), Sylvie Cassou-Schotte (Mérignac), Isabelle Rami (Talence) et Agnès Destriau (Gradignan) ont signé un plaidoyer commun pour développer la place du vélo dans la métropole bordelaise après avoir fait un constat : plus de la moitié (56%) des déplacements en voiture dans la métropole font moins de quatre kilomètres et peuvent donc facilement se faire à vélo.

5 grandes propositions

Ce "plan vélo", réalisé par l'association Vélo-Cité, va faire partie du programme de tous les candidats écologistes de la métropole pour les municipales. Le projet se décline en cinq propositions.

Un réseau cyclable à haut niveau de service (RCHNS)

Création de pistes cyclables et d'espaces pour les piétons sur les boulevards

Intermodalité avec la création de parking-relais voitures-vélos et trains-vélos

Centres-villes sans voitures suivant la règles des "3 A" : actifs, apaisés et attractifs

Faire émerger une "génération vélo" en favorisant l'éducation au code de la rue et à la pratique du vélo dans les écoles

Les candidats écologistes ont l'ambition de mettre en place ce projet d'ici à 2026 pour un coût global de 550 millions d'euros.

Un programme commun

Les candidats EELV de Bordeaux et sa métropole représentent souvent la seule alternative de gauche étant donné que les partis de gauche se rallient à leur liste dans de nombreuses villes. Une situation favorisée par le bon score d’Europe-Écologie-les-Verts aux élections européennes (15,30% en Gironde).

A travers ces propositions communes autour de la place du vélo, l'objectif est donc également de montrer que l'union fait la force et que les candidats écologistes de la métropole bordelaise ont un programme cohérent.

En dehors des écologistes, beaucoup de candidats misent sur l'environnement et en font la priorité numéro une de leur programme. Des concurrents qui ne font pas peur à Pierre Hurmic, tête de liste EELV à Bordeaux : "Des élus qui ont totalement démérité dans la prise en compte de ces impératifs dans les années passées sont aujourd'hui totalement disqualifiés pour incarner ce nouveau modèle urbain qui devra faire de l'urgence écologique la priorité."