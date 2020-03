Municipales en Isère : respect des mesures barrières dans les bureaux de vote

Malgré le passage du pays au stade 3 pour endiguer l'épidémie de coronavirus, les Isérois votent ce dimanche pour élire leurs maires. Exemple à Grenoble dans des bureaux de vote où les mesures barrières sont plus ou moins respectées.

C'est une élection dont on se souviendra. En pleine épidémie de coronavirus dans le monde et en France, ce dimanche, le scrutin municipal a bel et bien lieu, avec quelques restrictions sanitaires. Comment cela se passe dans quelques bureaux de vote à Grenoble ?

La première des règles, c'est le maintien d'un espace d'un mètre entre chaque électeurs. Chose qui est respectée à Berthe de Boissieux à Grenoble. Des lingettes sont aussi disponibles pour nettoyer les poignées de portes et tout le matériel du bureau de vote.

Les électeurs sont espacés d'un mètre. © Radio France - Véronique Saviuc

Dans ce bureau, des volontaires supplémentaires ont accepté de venir faire les assesseurs pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Pour le dépouillement en fin de journée ce dimanche, des forces supplémentaires sont aussi attendues et espérées.

Consignes respectées ?

Ça n'a pas l'air d'être respecté dans tous les bureaux de vote grenoblois. Dans le quartier Berriat, au bureau numéro 1, il n'y a pas de gel hydro-alcoolique à l'entrée, tous les responsables ne portent pas de gants et certains manipulent même les cartes d'identités des électeurs. Mais les distances de sécurité sont bien respectées.

Le président de ce bureau, Hassan Boutemine, évoque une ambiance "un peu bizarre", même si les gens sont "disciplinés et ont répondu présent dès 8 heures, dans une ambiance presque normale". Sur l'absence de liquide hydro-alcoolique, il n'y avait tout simplement "pas de réserves disponibles ni pour les votants, ni pour les assesseurs". Ces derniers ont a disposition des lingettes et du savon qui se trouve dans les toilettes.

Les électeurs ont aussi apporté leurs propre stylos. "On a donné des stylos pour ceux qui n'en avait pas mais près de 90% des gens sont venus avec leur propres stylos" continue Hassan Boutemine.