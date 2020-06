Municipales en Moselle-Est : de Bining à Macheren en passant par Porcelette, le point avant le second tour

Ce dimanche 28 juin, en Moselle-Est, les électeurs de 10 communes comptant plus de 1000 habitants, vont retourner aux urnes pour le second tour des élections municipales. Quelles sont les listes encore en lice ? Revue des forces en présence.

Après le Sud Mosellan, le Pays Messin, la Vallée de l'Orne, l'Arc et le Nord Mosellan, France Bleu Lorraine se dirige vers l'Est du département de la Moselle, pour sa couverture du second tour des élections municipales. 10 communes de plus de 1000 habitants ne se sont pas encore choisies un nouveau conseil municipal. On fait le point !

Dans le Pays Naborien, trois duels et deux triangulaires

A Macheren , le maire sortant Jean Meketyn est arrivé deuxième du premier tour, avec 36% des suffrages. Il a été devancé de 83 voix par un novice en politique, Philippe Dehlinger . L'enjeu de ce second tour sera notamment de savoir vers qui se reporteront les électeurs de Claude Schäfer : l'actuel premier adjoint avait recueilli plus de 20% des suffrages en mars dernier, mais il a finalement décidé de retirer sa liste.

Dans le Pays de Bitche, un duel et deux triangulaires

A Bining , le maire sortant, en poste depuis 1995, Christian Martiné , quitte l'hôtel de ville. Pour lui succéder, ils sont encore deux sur la ligne de départ : l'adjointe sortante Monique Ruff , à qui il a manqué seulement deux petites voix en mars dernier, pour l'emporter et Jean-Luc Krebs , un nouveau venu sur la scène locale (37,5%). Arrivée troisième lors du premier tour, Blandine Muller a retiré sa liste.

Une quadrangulaire à Forbach et un duel à Stiring-Wendel

A Stiring-Wendel , où le maire sortant, en poste depuis 1989, Jean-Claude Holtz , dit stop, deux listes vont s'affronter ce dimanche : celle de premier adjoint Yves Ludwig , qui a remporté le premier tour avec un peu plus de 41% des suffrages et celle de Kévin Pfeffer (RN) et ses 31%. Pourtant qualifiés pour le second tour, le divers gauche Yves Barbier et Jean-Marie Pirinu ont finalement décidé de jeter l'éponge. Ils n'ont pas donné de consigne de vote clair mais il appelle à un front républicain pour faire barrage au Rassemblement National.

