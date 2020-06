Municipales en Moselle : pour tout savoir avant le second tour

De Achain à Wiesviller, en passant par Metz et Forbach, 88 communes de Moselle sont concernées, ce dimanche 28 juin, par le second tour des élections municipales 2020. Parmi elles, on compte 25 villes et villages qui comptent plus de 1000 habitants, où 67 listes sont encore engagées pour remporter le scrutin. En tout, ce sont 221 033 électeurs qui sont appelés à déposer leurs bulletins de vote !

Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures et ils fermeront à 18 heures. A Metz, les électeurs pourront voter jusqu'à 20 heures et à Marly, la fermeture des bureaux de vote est prévue à 19 heures.

Plus de triangulaires que de duels

Dans les 25 communes mosellanes qui comptent plus de 1000 habitants et où le premier tour du scrutin n'a pas suffit à départager les listes candidates, il y aura ce dimanche :

10 duels : Audun-le-Tiche, Bining, Guénange, Longeville-lès-St Avold, Lorquin, Lorry-lès-Metz, Macheren, Stiring-Wendel, St Julien-lès-Metz et St Avold.

: Audun-le-Tiche, Bining, Guénange, Longeville-lès-St Avold, Lorquin, Lorry-lès-Metz, Macheren, Stiring-Wendel, St Julien-lès-Metz et St Avold. 13 triangulaires : Amnéville, Bitche, L'Hôpital, Marly, Metz, Montbronn, Moyeuvre-Grande, Phalsbourg, Porcelette, Roncourt, Stuckange, Thionville et Yutz

: Amnéville, Bitche, L'Hôpital, Marly, Metz, Montbronn, Moyeuvre-Grande, Phalsbourg, Porcelette, Roncourt, Stuckange, Thionville et Yutz 2 quadrangulaires : Forbach et Morhange

Une majorité de nouveaux maires en vue

Dans ces 25 communes, 15 maires actuels ont décidé de dire stop. Il y aura donc du renouvellement dans bon nombre de municipalités : Metz, Forbach, Moyeuvre-Grande, Morhange, Audun-le-Tiche, Bitche, L'Hôpital, Bining, Stiring-Wendel, Lorry-lès-Metz, St Julien-lès-Metz, Roncourt, Guénange, Stuckange et Phalsbourg.

Parmi les 67 têtes de liste, encore en lice, dans ces 25 communes, on compte seulement six femmes à Metz, Lorry-lès-Metz, Roncourt,, Audun-le-Tiche, Yutz et Bining.

à lire aussi Municipales en Moselle Est : de Bining à Macheren en passant par Porcelette, le point avant le second tour

L'enjeu du second tour : la participation

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, le premier tour des élections municipales a été marqué par une abstention plus importante que d'habitude : à Forbach, par exemple, seulement un électeur sur trois s'est rendu aux urnes, le 15 mars dernier. En 2014, le taux de participation au premier tour y avait été de 55%.

à lire aussi Municipales dans le Sud Mosellan : le point à Morhange, Phalsbourg et Lorquin avant le second tour

Un scrutin avec masques et gel hydroalcoolique

Comme lors du premier tour, dans le contexte sanitaire actuel, le ministère de l'intérieur a donné plusieurs consignes pour la tenue du scrutin : port obligatoire du masque pour les électeurs, gel hydroalcoolique à disposition, et limitation du nombre de personnes par bureau de vote.

Comment la municipalité de Roncourt compte-elle appliquer le protocole sanitaire établi par le ministère de l'intérieur pour ce scrutin ? La réponse est signée Thomas Jeangeorge, ci-dessous.

Les mesures sanitaires prises à Roncourt pour ce scrutin dominical Copier

N'oublions pas les élections communautaires

Sur les différentes listes encore engagées pour ce second tour des élections municipales, figurent aussi les noms des candidats aux élections communautaires. Une fois élus dans leurs conseils municipaux respectifs, ils se réuniront prochainement pour élire les présidents et les vices-présidents des conseils communautaires. En Moselle, on compte 15 communautés de communes, 6 communautés d'agglomération et une métropole, celle de Metz, bien sûr.

Ne manquez pas ce dimanche soir , sur France Bleu Lorraine, notre émission spéciale, second tour des élections municipales 2020, avec les résultats, les analyses et les réactions des vainqueurs et des perdants.