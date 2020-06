Municipales en Vaucluse : les maires sortants confortés excepté à Bollène où Marie-Claude Bompard est battue

Le second tour des municipales en Vaucluse a été favorable aux maires sortants, comme à Avignon, Carpentras et Apt, excepté à Bollène. Le Rassemblement national se félicite de la victoire de trois candidats divers droite que le mouvement soutenait : Morières-lès-Avignon, Bédarrides et Mazan.

Comme dans le reste de la France, les Vauclusiens ont boudé les urnes dimanche pour le second tour des élections municipales : à peine 32% de participation, c'est 30 points de moins qu'il y a six ans. Ce scrutin a fait la part belle aux maires sortants du département, sauf à Bollène où Marie-Claude Bompard est battue. Le Rassemblement national se félicite de la la victoire de trois candidats divers droite que le mouvement soutenait : Morières-lès-Avignon, Bédarrides et Mazan. Tour d'horizon des résultats en Vaucluse.

Cécile Helle réélue à Avignon

Pari gagné pour Cécile Helle qui termine en tête avec 45.6% des suffrages et 39 élus, devant Anne Sophie Rigault du Rassemblement National 30% des voix et huit élus, l'écologiste Jean-Pierre Cervantes 15.2% et quatre élus, enfin Michel Bissière pour les Républicains 9% des suffrages et deux élus. Cela fait plus de 6000 voix perdues en six ans pour Cécile Helle ; 7000 pour le Rassemblement national ; 4500 pour Les Républicains : l'abstention a fait de gros dégâts dans tous les camps.

Cécile Helle repart pour un second et dernier mandat, à la tête d'une équipe profondément renouvelée et face à une opposition déterminée à ne lui faire aucun cadeau, ni au conseil municipal, ni au Grand Avignon où l'élection du futur président s'annonce très disputée.

Des surprises, notamment à Bollène où Marie-Claude Bompard est battue

Le second tour a donc été marqué par quelques surprises. Une page s'est tournée en Haut Vaucluse avec la défaite de Marie-Claude Bompard, la maire Ligue du Sud de Bollène depuis 2008. En tête de trois voix au premier tour, elle tombe au second face à son rival de toujours, Anthony Zilio, vainqueur avec 51,8% des voix contre 48% à l'épouse de Jacques Bompard.

Un coup dur pour ce que l'on nomme "la bompardie", mais pas un coup fatal. La preuve à Orange où Jacques Bompard a lui, réussi son pari : il part pour un 5e mandat avec 56% des suffrages et 2500 voix d'avance sur la candidate divers centre arrivée en second Carole Normani. Elle s'impose comme la principale opposante du maître des lieux. La défaite est sévère en revanche pour Xavier Magnin du Rassemblement national arrivé 4e, derrière Fabienne Aloui.

À Carpentras, Apt et Cavaillon, les maires sortants victorieux

Le RN perd son pari également à Carpentras. Le maire sortant divers gauche Serge Andrieu s'impose devant Bertrand de la Chesnaie. Les 15% de Claude Melquior ont fait la différence. Ce second tour laissera des traces dans la droite carpentrassienne.

À Apt, la maire sortante Dominique Santoni, divers droite est réélue avec 54,31 % des voix, devant Dominique Theveniau (LREM) 29,93 % tandis que Marie-Christine Kadler (Europe Ecologie Les verts ) obtient 9, 29 % des suffrages suivie de Jean-Marc Dessaud, divers gauche, 6,46 %.

À Cavaillon, le maire sortant Les Républicains Gérard Daudet avec sa liste "Continuons de changer Cavaillon" a remporté ce second tour avec 65,18 % des voix, devant Bénédicte Auzanot Rassemblement national 34,81 % et sa liste "Cavaillon en avant". De son coté l’ancien adjoint aux sports, le divers droite Jean-Pierre Peyrart arrivé troisième avait fusionné sa liste sans étiquette avec la candidate RN pour ce second tour .

Marine Le Pen se félicite de la victoire des idées du RN dans trois villes

Marine Le Pen s'est félicitée dimanche soir de la victoire des trois candidats divers droite dans trois communes du Vaucluse : Morières-lès-Avignon, Bédarrides et Mazan. Dans ces villes, les trois candidats étaient "soutenus" par le RN.

A Morières-lès-Avignon, la liste "Alliance pour Morières" de Grégoire Souque à droite soutenue par le RN est arrivée en tête avec 55,41 % devant par la liste divers gauche "Un autre Avenir pour Morières" d'Annick Dubois avec 44,58 % . Le maire sortant Joël Granier arrivé en troisième position au soir du premier tour s’était retiré mais sans donner de consigne de vote .

A Bédarrides, Jean Bérard (divers droite ) est élu avec 49 % des voix face à Joël Sérafini ( divers gauche ) qui avait été élu en 2010 mais qui ne s'est pas représenté en 2014 et qui obtient 41.54 % et Mathieu Lépéroni qui obtient 9,31 %.

A Aubignan, Siegfried Bielle ( divers gauche ) est élu avec 61.82% des suffrages face à la conseillère départementale Marie-Thomas de Malleville (RN).

