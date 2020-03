La participation pour les élections municipales à midi est de 27,27% en Ardèche, elle est de 18,06% dans la Drôme. Ce sont des chiffres en nette baisse par rapport aux scrutins de 2014 et 2008.

Municipales et coronavirus : participation en nette baisse en Drôme et en Ardèche

La participation au premier tour des municipales marque le coup du passage en stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Mais elle n'est pas catastrophique non plus. 27,27% des électeurs se sont déplacés ce dimanche matin en Ardèche et 18,06% dans la Drôme.

C'est une participation inférieure à celles des scrutins municipaux précédents. En Ardèche, c'est plus de 7 points de moins qu'en 2014. Dans la Drôme, c'est 9 points de moins qu'en 2014.

Avec une exception notable pour l'Ardèche : la participation est meilleure qu'en 2001 où elle n'était à midi que de 19,52%