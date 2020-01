Municipales 2020 : France Bleu Béarn bat la campagne à Argelès-Gazost

Argelès-Gazost, France

France Bleu Béarn se déplace chaque matin dans un bar entre 7 heures et 9 heures et vous demande votre avis sur votre commune en Béarn et Bigorre. Dites nous ce que vous aimez, ce que vous détestez, ce que vous souhaitez voir changer à quelques semaines des municipales des 15 et 22 mars.

Ce mardi matin, jour de marché à Argelès Gazost, nous étions place de la République tout près de la mairie au café hôtel "Les Fleurs" chez Jean-Louis qui a ouvert plus tôt pour nous.

Situé à 15 kilomètres de Lourdes, sur la route de plusieurs grands sites incontournables des Hautes-Pyrénées comme Gavarnie, le Pont d'Espagne, Cauterets, Argelès-Gazost vit essentiellement du tourisme. Avec ses thermes, son casino, son parc animalier la ville sert de camp de base pour le tourisme d'hiver comme d'été. On passe de 3000 habitants l'hiver à plus de 8000.

Avec vous nous avons parlé commerce, importance du tourisme et des sports de montagne, culture (il y a un cinéma et un théâtre ) et nécessité de monter des projets intercommunaux. Joel lui estime qu'il faut penser aux jeunes.

Dominique Roux est maire depuis 6 ans et a bien l'intention de se faire réélire (il présentera officiellement sa liste le 7 février). Face à lui, deux listes dont celle d'un collectif mené par une commercante Gaelle Vallin qui souhaite dit-elle, redynamiser le centre ville.

