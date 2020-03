Municipales : Guénhael Huet tend la main à Antoine Delaunay pour battre David Nicolas, le maire d'Avranches

David Nicolas, le maire sortant d'Avranches, a manqué de peu d'être réélu dés le premier tour de ces municipales 2020 avec un score de 48,74%. L'ancien député-maire Guénhael Huet récolte 28,22% des scrutins, devant le conseiller départemental Antoine Delaunay avec 23,22% des scrutins.

"Une main tendue" de Guénhael Huet

Pour Guénhael Huet, ce score est une légère déception. "Je pensais faire quelques points de plus, aux alentours de 33-34%", admet-il. "Lorsqu'on additionne les voix de ma liste et de celle _d'Antoine Delaunay_, nous sommes majoritaire."

L'ancien député-maire appelle son ancien attaché parlementaire à "des discussions et on verra comment les choses peuvent se faire pour le second tour."

David Nicolas : "c'est rassurant"

Le maire sortant, David Nicolas, se dit rassuré par son avance: "Avec trois listes, on craignait une dispersion de l'électorat. L'effondrement de notre socle est pas si massif que ça", explique-t-il. Il se dit forcément "déçu" de ne pas l'avoir emporté dés le premier tour, "mais on se satisfait pleinement de ce score."

Concernant le second tour, il se demande "à quelle sauce on sera mangé." Pas forcément à cause de la position de ses adversaires, mais de la décision du gouvernement de maintenir ou non le second tour avec la crise du coronavirus.