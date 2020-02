Malgré des craintes, à la clôture du dépôt des listes pour les municipales ce jeudi, des candidats sont enregistrés dans chacune des 699 communes de Drôme et d'Ardèche. Il y aura donc des maires partout.

Municipales : il y a bien des candidats dans toutes les communes de Drôme et d'Ardèche

Six listes ont été déposées pour Aubenas et Valence

Ouf. Il y a des candidats dans les 335 communes de l'Ardèche et dans les 364 communes de la Drôme. Le dépôt des listes s'est achevé à 18 heures ce jeudi soir. Malgré la crainte d'une crise des vocations et des situations où les candidatures ont été bouclées à la dernière minute, les préfectures ont bien enregistré des candidats partout.

Dans quelques communes - quatre en Ardèche- il y a moins de candidats que de sièges à pourvoir. Mais cela ne devrait pas poser problème. D'abord, parce que d'autres personnes peuvent se déclarer candidates entre les deux tours. Ensuite, grâce à la nouvelle loi sur la vie locale. Le conseil municipal est réputé complet et peut siéger si les trois quarts des postes sont pourvus (5 sur 7 pour les communes de moins de 100 habitants, 9 sur 11 dans les communes qui comptent entre 100 et 499 habitants).

Trois maires sûrs d'être réélus

Dans les grandes villes, trois maires sortants n'ont pas d'adversaire, seule leur liste se présente à Guilherand-Granges, Nyons et Chatuzange-le-Goubet. Le record de candidatures est à Aubenas et Valence avec six listes pour le premier tour de scrutin le 15 mars.

Pour les 11 villes de plus de 3.500 habitants en Ardèche :

Annonay 5 listes

Aubenas 6 listes

Guilherand-Granges 1 liste

Tournon 3 listes

Privas 4 listes

Le Teil 3 listes

Saint-Péray 2 listes

Bourg-Saint-Andéol 2 listes

Vals-les-Bains 2 listes

La Voulte 2 listes

Viviers 4 listes

Pour les 20 plus grosses villes de la Drôme :