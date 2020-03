En pleine épidémie de coronavirus, l'abstention est le grand vainqueur du premier tour des élections municipales à Amiens : près de 70% des électeurs n'ont pas voté ce dimanche. Le maire sortant, Brigitte Fouré arrive en tête : elle devrait être opposée à Julien Pradat et Renaud Deschamps.

Municipales : "Je ne vois pas comment un second tour pourrait se tenir" pour le maire sortant d'Amiens.

L'abstention, grand vainqueur du premier tour des élections municipales à Amiens. A cause de l'épidémie de coronavirus, à peine un électeur sur trois s'est déplacé ce dimanche pour aller voter. Une triangulaire se profile : le maire sortant, Brigitte Fouré est arrivée en tête avec 29.89% des voix. Elle devance Julien Pradat, tête de liste "d'Amiens c'le tien" et le candidat divers centre, Renaud Deschamps.

La tenue d'un second tour des élections municipales difficile à envisager

Du jamais vu. Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche dans un contexte inédit, en pleine épidémie de coronavirus et alors que la France vit calfeutrée. Le pays est au stade 3, les établissements scolaires, les commerces, cafés et restaurants fermés jusqu'à nouvel ordre. Pour Brigitte Fouré, maire sortant d'Amiens qui est arrivée en tête au premier tour difficile d'imaginer un second tour dans ces conditions.

Je ne vois pas comment le second tour pourrait avoir lieu dans des conditions paisibles et normales _ Brigitte Fouré, maire sortant d'Amiens

Si Brigitte Fouré estime que ce n'est pas à elle de "demander un report du scrutin", la question sera dit-elle au coeur d'une réunion prévue ce lundi matin entre les cinq préfectures des Hauts de France.

Gel hydro-alcoolique à disposition des électeurs, sanitaires ouverts, isoloirs tournés vers le mur : plusieurs mesures barrières ont été mises en place ce dimanche dans tous les bureaux de vote de la ville. Mais pour le maire sortant, "il sera difficile d'aller au-delà si un second tour devait se tenir" en pleine épidémie de coronavirus.

Les enfants des personnels soignants pris en charge dans les écoles d'Amiens

Toutes les établissements scolaires : de la crèche à l'université sont fermés ce lundi. Seuls les enfants des personnels soignants sont accueillis dans leurs écoles respectives. Leur nombre reste à déterminer explique Brigitte Fouré qui doit organiser, "en urgence", la restauration de ces enfants. "Des sandwichs ou un repas froid seront proposés ce midi" détaille le maire sortant d'Amiens qui précise que le dispositif s'affinera dans les jours à venir. Les enfants pourraient être, par exemple, "regroupés dans les écoles par niveau scolaire".

Brigitte Fouré consciente aussi que cette épidémie est une épreuve économique pour les commerçants confrontés à la fermeture de leurs enseignes. Le maire d'Amiens préparée aussi à un confinement général. Une réunion avec le directeur général des services de la ville d'Amiens est programmé ce lundi matin pour réfléchir à l'organisation des services.

Une triangulaire à Amiens pour le second tour des municipales

Brigitte Fouré est arrivée en tête du premier tour avec 29.89% des voix. Résultat qu'elle refuse de considérer comme "un désaveu" de son bilan. Ce qui compte désormais est selon elle de voir les enjeux du second tour, "savoir si les amiénois souhaitent que ce soit moi le maire d'Amiens ou si ils souhaitent que ce soit les errances représentées par Julien Pradat et Evelyne Becker". La liste d'union de la gauche, "Amiens c'le tien" est arrivée en seconde position.

Brigitte Fouré refuse toute alliance

Le maire sortant ne demande pas à Renaud Deschamps, son ancien adjoint au commerce et troisième homme de cette élection de se retirer. "Je lui fais confiance pour se décider en toute responsabilité" répète Brigitte Fouré qui dit faire tout aussi confiance aux têtes de listes qui ne se maintiennent pas pour donner une "indication à leurs électeurs".

L'interview de Brigitte Fouré est à réécouter en intégralité ici