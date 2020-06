Municipales : Jean-François Fountaine réélu maire de La Rochelle avec 182 voix d'avance

Les électeurs rochelais ont renouvelé leur confiance à Jean-François Fountaine. Le maire sortant a été réélu malgré une triangulaire avec le député Olivier Falorni et le vert Jean-Marc Soubeste.

Jean-François Fountaine fera un second mandat à La Rochelle. Il a été réélu avec 182 voix d'avance sur le député Olivier Falorni. Longtemps, le résultat est resté incertain, les deux hommes démarrant quasiment à égalité la soirée. Puis petit à petit, au fur et à mesure que les gros bureaux étaient dépouillés, la victoire s'est dessinée pour Jean-François Fountaine qui avait été devancé au premier tour par Olivier Falorni. Finalement, il annonçait les résultats vers 20h50 : l'issue est heureuse pour nous", ajoutant aussitôt : "on va s’intéresser à La Rochelle dans toutes ses dimensions, dans tous les quartiers".

S'il l'emporte largement dans les bureaux de vote du centre ville, le maire sortant est en difficulté dans les quartiers populaires. Ils ont donné leur vote à Olivier Falorni, mais pas suffisamment pour emmener le député jusqu'à la mairie. "Je veux dire aux habitants des quartiers populaires qui ont préféré rester chez eux aujourd'hui que c'est ce qui m'a fait perdre" a commenté le visage fermé Olivier Falorni.

Le Vert Jean-Marc Soubeste, qui s'était maintenu, refusant l'alliance avec le maire sortant dont il était partenaire ces six dernières années n'a pas réussi à créer une dynamique en sa faveur. Il retrouve son score du premier tour, et n'attire pas de nouveaux électeurs. C'est un échec pour lui alors qu'une vague verte déferle sur la France.