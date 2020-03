Municipales : jusqu'à 63 conseillers dans les communes nouvelles dans l'Eure

C'est l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales qui fixe le nombre de conseillers municipaux dans chaque commune : ça va de 7 conseillers pour les communes de moins de 100 habitants à 69 pour les communes de 300.000 habitants et plus. Une règle qui ne s'applique pas encore pour les communes nouvelles, il y en a 49 dans la Manche, 43 dans le Calvados, 37 dans l'Eure, 27 dans l'Orne et 10 en Seine-Maritime, la Normandie est même la région française où il y a le plus de communes nouvelles. "La commune nouvelle, quand elle s'est créée, on a pris le nombre de conseillers municipaux qui étaient en exercice à l'époque dans chaque commune" explique Philippe Baron, le directeur des élections, de la légalité et de l'environnement à la préfecture de l'Eure.

Pour les élections municipales 2020, les conseils municipaux vont retrouver une taille un peu plus en rapport avec leur population : "on va regarder le nombre d'habitants de cette commune nouvelle, on va regarder dans quelle strate elle se situe, et on lui donne le nombre de conseillers municipaux de la strate supérieure" détaille Philippe Baron. Jusque là tout est clair, c'est après que ça se complique un peu car "ce chiffre ne doit pas être inférieur au tiers des conseils municipaux qui existaient précédemment". Exemple à Mesnil-sur-Iton, dans l'Eure, fusion de neuf communes, qui compte désormais un peu plus de 6.000 habitants. Théoriquement, la commune nouvelle est dans la strate de 5.000 à 9.999 habitants, soit 29 conseillers municipaux. On en rajoute 2 pour arriver à 31. Mais comme le nombre de conseillers municipaux ne doit pas être inférieur au 1/3 des conseillers précédents, ce sera 41, deux de moins qu'à Évreux seulement. Mais il y a bien plus encore, à Vexin-sur-Epte, 57 conseillers pour 6.000 habitants, 63 à Mesnil en Ouche (4.700 habitants) soit 2 de plus qu'au Havre, qui est la commune la plus peuplée de Normandie. Le record en Normandie, c'est à La Hague, fusion de 19 communes dans la Manche : 69 conseillers pour 12000 habitants. Lors des élections municipales de 2026, les conseils municipaux de ces communes nouvelles subiront un nouvel écrémage pour rentrer dans le cadre.