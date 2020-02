Municipales : L214 interpelle les parisiens sur les positions des candidats pour les animaux

Devant l'hôtel de ville, une grande pancarte attire l’œil : "votez contre les animaux, votez Rachida Dati". Non ce n'est pas un mauvais coup d'Anne Hidalgo, mais de l'association animaliste L214. La candidate LR est la seule à ne pas avoir signé leur charte. En fait elle ne leur a même pas répondu déplore Hugo Bouxem, chargé de campagne chez L214 : "notre charte propose notamment des alternatives végétariennes quotidiennes dans les cantines, mais aussi l'interdiction des cirques, etc... On lui propose depuis plusieurs mois de signer cette charte et elle ne nous a pas répondu alors que le scrutin est dans deux semaines".

La candidate LR est dans le viseur de L214, qui juge qu'elle est la candidate la moins favorable aux animaux... © Radio France - Théo Hetsch

Quant aux autres, ils leur ont répondu diversement : Cédric Villani, David Belliard ou Danielle Simonnet ont signé l'engagement "Une ville pour les animaux". Anne Hidalgo a répondu favorablement à certaines mesures mais pas toutes. Quant à Agnès Buzyn, les discussions ont à peine commencé après le retrait de Benjamin Griveaux...

L'écologiste David Belliard allié au parti animaliste

"Les passants ont aussi la possibilité de voir ce que leur candidat, s'ils l'ont choisi, propose pour la cause animale" explique encore Hugo Bouxem. Patrick, un électeur du 13e arrondissement, vient donc demander si David Beillard est un ami des animaux... Bingo ! Le candidat écologiste est même allié au parti animaliste. Difficile de faire mieux pour L214... "C'est une bonne chose de réduire notre empreinte carbone, et puis interdire les animaux dans les cirques, car cela me paraît dépassé" explique l'électeur. "Pour les animaux, c'est un vote qui va dans le bon sens" confirme Hugo Bouxem.

L'association animaliste L214 avait installé sa tente ce samedi 29 février sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. © Radio France - Théo Hetsch

D'autres regardent ça sans intérêt, voire jouent la provoc'. "Rien à faire des animaux, je les déteste" lance un homme en passant. "Sans doute un électeur de Dati" suggèrent les militants.