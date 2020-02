"On a deux jours pour tout imprimer" : comment travaille une imprimerie pendant les municipales

Elles vont bientôt fleurir sur les murs ou dans vos boîtes aux lettres : tracts, affiches et professions de foi des candidats aux municipales sont en cours de production dans les imprimeries. Une période plus intense et aux exigences particulières.

Châteauroux, France

Il y a comme un air de campagne électorale chez Alinéa 36, une imprimerie de 15 salariés située dans l'est de Châteauroux. Pas d'étalage tous azimuts d'affiches ou de tracts, mais des milliers de prospectus de candidats soigneusement rangés dans des emballages, à l'écart des autres productions. "Une municipalité de l'ouest du département nous a fait imprimer un huit pages", explique Serge Guillaneuf, le gérant de l'entreprise, au beau milieu des machines qui tournent à plein régime. "C'est un papier recyclé. Généralement ils aiment bien le papier écologique donc on travaille sur du papier recyclé. Là, c'est un format A4, terminé, qui a été livré hier." 4000 exemplaires, précisément, pour cette ville qui compte quasiment autant de boîtes aux lettres.

Délais serrés

La plupart de ces clients se trouvent dans l'Indre ou dans les départements limitrophes : ils cultivent quand ils peuvent leur attachement au territoire. Un choix évidemment dicté par des impératifs tels que le temps de livraison. "Dès qu'on parle d'élections, les délais sont très rapides", ajoute le gérant. Les semaines qui viennent promettent d'être sportives car les délais se resserrent au fur et à mesure. "On reçoit des fichiers le mardi et faut livrer en général le jeudi, donc on a deux jours pour tout imprimer. On bosse en trois-huit et ça court partout", raconte Serge Guillaneuf. "On a tellement de volume que parfois entre deux tours on est obligé de louer des camions et on part à quatre ou cinq camions pour faire la livraison nous-mêmes, sans transporteur."

Ne pas laisser de trace

La période électorale comporte aussi son lot de demandes de discrétion. Une charte de confidentialité est signée entre l'imprimerie et chaque candidat pour qu'aucun visuel ne se retrouve prématurément sur les réseaux sociaux. Certains craignent aussi les fuites... dans les poubelles. "Un candidat m'a demandé de détruire les macules, les plaques, pour ne pas qu'il y ait de trace dans les déchetteries et que les gens ne puissent pas voir ce qu'on a imprimé. C'est la première fois qu'un candidat me le demande", relève Serge Guillaneuf. A la fin du mois de janvier, ils étaient déjà une vingtaine de candidats ou municipalités à avoir fait appel à cette imprimerie pour la campagne municipale. Cette clientèle un peu particulière devrait rapporter à Alinéa 36 l'équivalent d'environ 8% de son chiffre d'affaires annuel.