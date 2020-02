Municipales : la liste "Vers Le Mans en commun" dévoilée

Les premiers candidats de la liste Le Mans en commun, menée par Marie James et soutenue par LFI et le PCF, le 9 janvier 2020.

Le Mans, France

Une nouvelle liste complète a été dévoilée pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains au Mans. Conduite par Marie James, 47 ans, l'équipe de "Vers Le Mans en commun" veut incarner "le visage de la société". Elle se compose en majorité de militants de gauche et de Manceaux proches ou membres du Parti Communiste et de la France Insoumise. Les 55 noms de cette liste ont été dévoilés ce mardi 4 février 2020.

Les 55 noms de la liste "Le Mans en commun"