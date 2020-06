Municipales : La Seyne-sur-Mer bascule à droite, Nathalie Bicais devance le maire sortant Marc Vuillemot

À La Seyne-sur-Mer, Nathalie Bicais (LR) est largement en tête du second tour des élections municipales, devant le maire sortant (GRS) Marc Vuillemot qui briguait un troisième mandat.

La Seyne-sur-Mer, deuxième ville du Var en nombre d'habitants, bascule à droite ce dimanche 28 juin. La candidate LR Nathalie Bicais bat Marc Vuillemot, le maire sortant de gauche. Nathalie Bicais obtiendrait plus de 40% des voix contre 30% à Marc Vuillemot après les premiers dépouillements.

Au micro de France Bleu Provence, Marc Vuillemot, qui briguait un troisième mandat, évoque un _"_score sans appel des Républicains certes, mais aussi, avec le jeu des alliances de Debout la France et de résidus du Front National. La droite et l'extrême-droite sont désormais aux manettes de la ville de La Seyne-sur-Mer. J'ai souhaité à Nathalie (Bicais NDLR) qu'elle continue de prendre soins des habitants de La Seyne, plus vulnérables qu'ailleurs." Marc Vuillemot, "ému" de laisser son siège après 12 années, ne sait pas encore s'il siégera au conseil municipal ou s'il laissera sa place à de "jeunes talents".

Un peu plus tôt dans la soirée, Renaud Muselier président LR de la région Sud a précisé dans un communiqué que la droite avait "conservé ses positions, et gagné de nombreuses communes dont certaines très importantes" comme La-Seyne-sur-Mer.