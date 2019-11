Municipales : Martine Vassal rassemble largement à Marseille dit sa porte parole Valérie Boyer

Les deux candidats à l'investiture du parti Les Républicains pour les municipales à Marseille, Martine Vassal et Bruno Gilles ont rendez-vous à Paris pour une réunion de conciliation. Valérie Boyer, porte parole de Martine Vassal estime que sa candidate est la plus légitime dans tous les domaines.

Marseille, France

Ils ne veulent pas parler de guerre, assurent qu'ils s'entendent bien et pourtant aucun des deux ne veut laisser la place à l'autre pour les municipales à Marseille alors Martine Vassal et Bruno Gilles ont rendez-vous à Paris ce mercredi pour une réunion de "conciliation" autour du patron Christian Jacob dans le but de trouver une solution.

Qui des deux mérite l'investiture ? Pour Valérie Boyer, invitée de France Bleu Provence, porte parole de la campagne de Martine Vassal, députée des 11/12ème arrondissements de Marseille il suffit de s'en tenir aux derniers sondages. C'est sa candidate déjà présidente de la métropole et du département qui doit porter les couleurs des Républicains.

D'après une étude IFOP, Martine Vassal investie ou non par le parti arrive devant Bruno Gilles. Autre argument avancé: une tribune appelant à la candidature de Martine Vassal à la mairie de Marseille. Elle est signée par 91 des 119 maires LR du département, mais aussi par des personnalités comme le champion de natation Frédérick Bousquet.

Elle est très populaire, elle rassemble très largement. Toutes les études le prouvent. Bien sûr que Martine Vassal et Bruno Gilles peuvent s'entendre. Ce que vous voulons c'est la victoire de notre parti - Valérie Boyer

Renaud Muselier, le président de la région lui ne l'entend pas de cette façon. Dans le Journal Du Dimanche, il dit avoir a appelé Martine Vassal à la raison, rappelant que le conseil départemental, détenu par la gauche depuis 1905, était une conquête précieuse de la droite: "Et sa présidente, Martine Vassal, abandonnerait son mandat pour mener l'aventure marseillaise, sans avoir préparé son successeur, stabilisé son action, ni matérialisé ses résultats ? C'est de la folie."