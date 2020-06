Municipales : masque obligatoire et accès limité aux bureaux de vote en Seine-Maritime

Masque obligatoire, stylo personnel et accès limité aux bureaux de vote... Les consignes sanitaires se précisent en ce qui concerne le second tour des municipales. On fait le point sur les mesures mises en place en Seine-Maritime

Il s'agit de prendre toutes les précautions nécessaires pour le second tour des municipales : éviter que les bureaux de vote ne deviennent des nids à coronavirus. Pour ce faire, les municipalités ont dévoilé ces derniers jours les mesures à respecter ce dimanche 28 juin. Tour des consignes à respecter.

À Rouen, la mairie avait, le 16 juin dernier, déjà dévoilé les premières mesures sanitaires, comme la nécessité d'apporter son propre stylo à condition que l'encre soit bleue ou noire et indélébile. On sait désormais que l'accès au bureau sera limité à 3 électeurs en même temps. C'est le chiffre qui a été fixé par le gouvernement, c'est donc celui qui sera imposé dans tous les bureaux de vote. La priorité sera donnée aux personnes vulnérables, en cas de file d'attente, et comme pour le premier tour, les bureaux seront partout aménagés avec une signalétique pour donner le sens de la marche.

Port du masque obligatoire

Le port du masque sera obligatoire dans tous les bureaux de vote. A Rouen, la ville prévoit néanmoins la possibilité de fournir des masques "aux personnes qui en exprimeraient le besoin et qui n'en auraient pas". Les bureaux seront nettoyés et désinfectés à deux reprises. Dans la ville du Havre, quand cela est possible, les bureaux de vote seront transférés dans les préaux des écoles. Par ailleurs, les portes et les fenêtres seront laissées ouvertes.

Par précaution, il est conseillé d'aller voter aux heures les moins fréquentées : entre 9h et 10h30 et entre 13h et 16h.

À Bois-guillaume on prévoit moins d’assesseurs pour le dépouillement ce qui permettra de respecter les distances de sécurité. Cela veut aussi dire que cela va prendre plus de temps que d'habitude.