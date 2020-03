Municipales : Michel Masson présente une liste contre le maire sortant, Claude Renucci à Beaune-La-Rolande

A Beaune-La-Rolande, petite commune de 2 136 habitants, il y aura deux listes pour le premier tour des élections municipales. Michel Masson, ancien président de la chambre d'agriculture du Loiret, a en effet décidé de présenter une liste, "Agir ensemble pour le Beaunois", face au maire sortant Claude Renucci.

Volonté de renouvellement

Dans la salle à manger de sa ferme, l'agriculteur de 60 ans, Michel Masson, revient sur les raisons de son engagement pour les municipales. "Je ne me suis pas présenté pour moi, mais parce que des gens sont venus me trouver pour me demander de faire une liste. Les Beaunois en ont assez de voir les mêmes personnes à la tête de la commune depuis presque trente ans. Il est temps que les choses bougent."

Michel Masson, agriculteur de 60 ans, est tête de la liste sans étiquette "Agir ensemble pour le Beaunois". © Radio France - Alexandra Lagarde

Et lorsqu'on lui rappelle ses divers engagements ces dernières années, notamment dans le monde agricole (il a été président de la chambre d'agriculture du Loiret), le candidat à la tête d'une liste sans étiquette se défend d'être opportuniste "Je ne faisais pas de la politique lorsque j'étais engagée dans le monde agricole, je ne pense pas avoir un discours politique. Je veux simplement redynamiser la commune où les commerces ferment tous les uns après les autres."

Maire depuis 1995

Derrière son bureau massif à la mairie, Claude Renucci, qui est maire de la petite commune depuis 1995, est quant à lui convaincu du contraire. "Personne n'est allé le chercher, c'est Michel Masson qui s'est engagé tout seul puisqu'il n'a plus aucune occupation aujourd'hui. Il n'a pas été réélu à la chambre d'agriculture je vous rappelle." Et d'ajouter "Et pour le dynamisme ? Moi je ne l'ai jamais vu très dynamique, ni engagé sur les divers événements de la commune. Il a été à la communauté de communes pendant six ans et quel résultat il a eu : aucun. Je ne suis de toute façon pas inquiet qu'il se soit présenté."

Claude Renucci est maire de Beaune-la-Rolande depuis 1995. © Radio France - Alexandra Lagarde

Les électeurs choisiront

Devant la mairie sur la grande place centrale, les quelques Beaudois présents restent pour la plupart muets quand on leur parle des élections municipales. Et pour ceux qui acceptent de répondre, ils espèrent surtout, comme c'est le cas de l'un des commerçants qui a préféré rester anonyme, que ces élections permettront enfin d'apporter un renouvellement pour dynamiser la petite commune.