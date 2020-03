Municipales : réélections au premier tour à Boulogne, Calais, Dunkerque et Saint-Omer

Dans les 4 grandes villes de la Côte d'Opale, les électeurs ont décidé de garder leur maire. Annoncée, la réélection de Natacha Bouchart à Calais est la plus juste, alors que Patrice Vergriete, Frédéric Cuvillier et François Descoster sont reconduits largement.

A Calais, la maire LR Natacha Bouchart est réélue de justesse dès le premier tour avec 50,32% des voix. Ça s'est joué à 46 voix. Elle devance largement la liste de la gauche réunie derrière l'avocate Virginie Quenez, 23,64%. Le candidat parachuté par le Rassemblement national Marc de Fleuriant n'arrive que troisième avec 18,05% des voix, alors que le mouvement avait fait de Calais une de ces cibles. Les trois autres candidats se partagent une dizaine de points.

Dunkerque adoube Vergriete

A Dunkerque, on savait que Patrice Vergriete avait marqué les esprits notamment avec le bus gratuit dans l‘agglomération et les grands chantiers (piscine et patinoire). Sa réélection ne faisait guère de doute. Mais c’est dès le premier tour que l’ancien adjoint aux sport -qui avait détrôné Michel Delebarre en 2014- a été réélu, avec plus de 64% des voix. Il est très loin devant Yohan Duval (RN), avec 15%.

A Saint-Pol-sur-mer, commune associée à Dunkerque, il faudra un second tour, en forme de triangulaire, pour départager le maire sortant Jean-Pierre Clicq, arrivé en tête avec 7 points d’avance sur le Rassemblement national Adrien Nave et 9 sur son ancienne adjointe Virginie Varlet.

Boulogne confirme Cuvillier

A Boulogne-sur-mer, le socialiste Frédéric Cuvillier est reconduit également dans un fauteuil. Son score frôle les 67%. Il ne laisse donc que les miettes à Antoine Goliot, pour le RN (15,51%) et à l'écologiste Denis Buhagiar (12,19%). Nicolas Magère de La France insoumise obtient 5,48% des voix.

Saint-Omer s'attache à Decoster

A Saint-Omer, François Decoster l'emporte avec 65,78% des voix face au socialistes Philippe Magnier qu'il avait battu après deux mandats en 2014.