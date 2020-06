Municipales : grand chelem de la droite dans la métropole toulonnaise, la réaction d'Hubert Falco

La métropole Toulon-Provence-Méditerranée est désormais au complet : les résultats sont définitifs dans les six communes où un deuxième tour était nécessaire ce dimanche 28 juin.

À Carqueiranne , Arnaud Latil (Divers droite) élu avec 49.8% des voix

, Arnaud Latil (Divers droite) élu avec 49.8% des voix À La Garde , le député Jean-Louis Masson (LR) réélu avec 49.7% des voix

, le député Jean-Louis Masson (LR) réélu avec 49.7% des voix À Hyères , Jean-Pierre Giran (LR) réélu avec 48.2% des voix

, Jean-Pierre Giran (LR) réélu avec 48.2% des voix Au Pradet , Hervé Stassinos (LR) réélu avec 48.5% des voix

, Hervé Stassinos (LR) réélu avec 48.5% des voix À La Seyne-sur-Mer , Nathalie Bicais (LR) élue avec 44.1% des voix. Défaite du maire sortant Marc Vuillemot

, Nathalie Bicais (LR) élue avec 44.1% des voix. Défaite du maire sortant Marc Vuillemot À Six-Fours-les-Plages, Jean-Sébastien Vialatte réélu avec 50.9% des voix

Hubert Falco, maire de Toulon réélu dès le premier tour le 15 mars dernier, a réagi dans un communiqué : "Je félicite mes amis J-P Giran, J-S Vialatte, J-L Masson et H. Stassinos pour leur réélection méritée... Je félicite également les maires de notre majorité nouvellement élus N. Bicais à La Seyne-sur-Mer et A. Latil à Carqueiranne et leur souhaite la bienvenue dans notre équipe et notre collectivité." Hubert Falco précise que le conseil métropolitain sera installé le 15 juillet prochain.

Le RN battu au Luc

Le maire de Toulon ajoute qu'il a "une pensée particulière pour son ami Dominique Lain, victorieux au Luc en Provence (face au maire sortant Rassemblement national Pascal Verrelle, NDLR). C’est sans doute l’une des plus importantes victoires dans le Var ce soir, car je sais, en ayant gagné Toulon en 2001, ce que cela représente."