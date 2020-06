Municipales second tour : à Morières-lès-Avignon deux listes en présence après le retrait du maire sortant

Au soir du premier tour le maire sortant Joël Granier , avec une liste sans étiquette, n'est arrivé que troisième avec un score de 24,61%. Rude épreuve pour l'ancien socialiste qui briguait un quatrième mandat et qui a préféré ensuite se retirer. Le temps de la réflexion après 19 ans à la tête de la mairie et un retrait annoncé avec notamment cette petite phrase dans la perspective finalement abandonnée de reconquérir un électorat : "la marche était trop haute". Si Joel Granier n'a pas caché son opposition à la liste soutenue par le rassemblement national, il n'a pas appelé non plus à rallier son ancienne adjoindre Annick Dubois avec sa liste PS-PC-Radicaux de gauche.

La liste "Alliance pour Morières" de Grégoire Souque

Grégoire Souque, retraité, 73 ans, qui a obtenu le score de 45,94 % est confiant. Ce résultat est pour lui l'assurance que les moriérois et moriéroises veulent tourner la page : "Que veulent-ils , ils veulent un changement. il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir m'accorder rapidement avec toutes les personnes de sensibilité de droite, d'où qu'elles viennent, sans être forcément encartées, les modérés , etc... Nous nous sommes réunis dans le but de changer Morières !" Grégoire Souque entend déjà mettre un frein à ce qu'il nomme une frénésie passée dans la construction "à tout va" mais orienter la création de nouveaux logements sociaux en direction des étudiants, célibataires ou personnes seules. Son projet passe par la rénovation des groupes scolaires et la construction d'un nouveau mais aussi retrouver des espaces verts et garantir le maintien de la sécurité en renforçant les effectifs de la police municipale.

La liste "Un Autre Avenir pour Morières" d'Annick Dubois

Annick Dubois, ancienne adjointe aux affaires sociales du maire sortant sous ses deux premiers mandats, , 66 ans, retraitée, a fédéré 29,45 % des votants. Sans consignes du maire sortant, elle a le soutien de seize élus de l'ancienne majorité municipale. Annick Dubois entend elle redonner vie au centre de Morières et dynamiser le commerce de proximité . Elle précise et insiste que sa vision est tout autre que celle du maire sortant dont elle s'était désolidarisée ces six dernières années . Une priorité déjà pour elle , la commune démographiquement en expansion, serait maintenant à l'étroit : "Nous voulons répondre aux attentes des morièrois surtout en matière de locaux. La population qui est arrivée est assez conséquente et on a plus du tout la capacité de les accueillir, que ce soit au niveau des écoles, des crèches, au niveau même de la mairie , elle n'est plus du tout adaptée, donc nous notre urgence est de faire un nouveau groupe scolaire !"

Les deux candidats enfin retiennent chacun soulignent-ils la leçon du confinement pour vouloir favoriser à l'avenir la proximité qui s'est instaurée ces dernières semaines.

Rappel des résultats du premier tour :

Taux de participation : 47,82% Votes nuls : 2,15% Votes blancs : 1,59%

Grégoire Souque Alliance pour Morières 45.94 % 1 359 votes

Annick Dubois Un Autre Avenir pour Morières 29.44 % 871 votes

Joël Granier Union citoyenne de Morières 24.61 % 728 votes

Grégoire Souque - Alliance pour Morières Copier

Annick Dubois - Un Autre Avenir pour Morières Copier

Grégoire Souque © Radio France - .