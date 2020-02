Municipales : Si j'étais maire...à Carentan-les-marais

Depuis la création de la commune nouvelle, Carentan-les-marais représente 12 communes délégués pour plus de 10.000 habitants. Le 15 et 22 mars, à l'occasion des élections municipales, le maire sortant Jean-Pierre Lhonneur remet en jeu son fauteuil face à l'ancien conseiller général Hervé Houel et sa liste d'union de la gauche.

Mais les habitants de ces communes eux, qu'en pensent-ils? Quelles sont leurs propositions? S'ils étaient maire, que feraient-ils à Carentan-les-marais?