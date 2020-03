Municipales : trois listes en présence à Monteux

La maire sortant, Christian Gros mène la liste sans étiquette « Ensemble pour Monteux » pour un sixième mandat, Patrice de Camaret mène la liste « Une nouvelle majorité pour Monteux » soutenue notamment par le RN et Simon Berthe mène la liste éco citoyenne et apolitique « Monteux citoyen ».

La ville de Monteux n’est qu’à 17 kilomètres d’Avignon mais 5 kilomètres de Carpentras et 6 kilomètres de Pernes Les Fontaines, cette dernière comme Monteux étant inclue dans la communauté de communes Les Sorgues du Comtat. Une intercommunalité qui vient de passer la barre des 50 000 habitants lui permettant désormais de basculer en communauté d’agglomération. Mais Monteux dans cette EPCI est toutefois en seconde position par sa taille derrière Sorgues et compte aujourd’hui 12 909 habitants classant ville à la place de 17eme commune du département. C’est une commune dotée de zones d’activités conséquentes, avec notamment des entreprises de renom comme Ducros-Vahiné, La Tisanière, ou la conserverie Charles et Alice qui a lancé la construction d’une première tranche d’usine de 6000 m2. Développement économique, urbanisation ou démocratie participative sont évoqués par les trois listes en présence sur Monteux.

La liste « Ensemble pour Monteux » de Christian Gros

Christian Gros, 75 ans, emmène une liste apolitique où de nombreuses sensibilités sont toutefois représentées souligne l’ancien socialiste. Maire depuis mars 1989 il évoque sa nouvelle candidature à la fois pour faire barrage au Rassemblement National mais aussi pour préparer une mandature de transition et accompagner les dossiers qu’il évoque dans son programme : l’Eco quartier de Baulieu, la réhabilitation du centre ancien et le passage en communauté d’agglomération pour Les Sorgues du Comtat (Monteux, Athen-des-Paluds, Pernes-les-Fontaines, Bédarrides et Sorgues) désormais au-dessus de la barre des 50 000 habitants. Développement économique et développement touristique doivent de conjuguer pour Christian Gros : « Je pars du principe qu’il faut aller dans tous les secteurs disponible ». Quartier Les Mourgues le projet d’extension de la société de desserts aux fruits Charles et Alice sur 27 hectares pourrait bien être à terme la plus importante implantation industrielle dans ce secteur d’activité avec « une plus-value donnée aux producteurs locaux par le recours aux circuits courts » précise le maire sortant. Enfin sur l’attraction touristique Christian Gros verrait bien se créer dans le centre ancien actuellement rénové de nombreux meublés en location proposant aux touristes un ancrage entre Avignon et le Ventoux au-delà des séjours courts par exemple centrés sur les deux parcs Spirou et Wave Island.

La liste « Une nouvelle majorité pour Monteux de Patrice de Camaret »

La liste de Patrice de Camaret, colonel de l’armée de terre de 48 ans est soutenue par le Rassemblement national ainsi que par le Rassemblement pour la France et le Centre national des indépendants et paysans. Le militaire qui rappelle son attachement à la ville où il est allé à l’école puis au collège s’engage pour la première fois en politique. C’est avec le recul explique-t-il qu’il a vu la commune verser dans une sorte de démesure d’urbanisme : « Monteux est passé de 7000 à 13 000 habitants en un peu plus de trois décennies, Monteux a été énormément bétonné ! Aussi nous pensons qu’a partir de maintenant et pour les années qui viennent il faut améliorer l’existant plutôt que de chercher à continuer à construire des lotissements dans les champs. » Le candidat estime qu’on ne peut parler d’environnement ou de politique écologique en faisant de Monteux « une grande dalle bétonnée. » Autre priorité pour Patrice de Camaret : la sécurité. Lors de ses tournées auprès de la population le sujet est très souvent évoqué souligne-t-il. Il estime que pour une ville de 13 000 habitants il faut 13 policiers formés et armés. Il n’y en a que 7 aujourd’hui rappelle Patrice de Camaret qui souhaite également s’il devient maire créer un poste d’élu à la sécurité.

La liste « Monteux citoyen » de Simon Berthe

Cet enseignant de 41 ans, professeur des écoles mais instituteur aime-t-il à dire plutôt, était déjà partant sur une liste en 2014 opposée à la majorité municipale mais qui n’a pu se concrétiser avant le premier tour . Cette fois tête de liste il défend un engagement indépendant, sans aucun soutien politique et autofinancé. Sa liste est en quelque sorte l’émergence d’un blog en ligne intitulé également ‘’Monteux citoyen’’ animé par un collectif d’habitants qui défendent « le développement à l’échelle locale et humaine » en proposant sept axes avec des thèmes comme Démocratie et Citoyenneté, Cap jeunesse, Monteux ville en transition, Dynamique économique, Culture sport et santé. Mais c’est sur le chantier de la démocratie et de la citoyenneté que Simon Berthe insiste : « il est central et il faut commencer par refonder les bases du fonctionnement du conseil municipal, pour après aller vers une démocratie participative plus efficace. Avec par exemple le développement de commissions participatives où les projets importants seront soumis à un référendum décisionnel des habitants. » Simon Berthe évoque des chantiers à soumettre à referendum décisionnel comme celui d’une maison commune et une médiathèque . Enfin l’enseignant souhaite vivement remettre à plat ce qu’il appelle le conflit sur les rythmes scolaires à Monteux. « A nouveau consulter les conseils d’écoles et suivre leurs avis à propos de la une semaine de quatre jours et demi en vigueur ici ».

Christian Gros , le maire sortant, mène la liste " Ensemble pour Monteux " - Christian Gros

Patrice de Camaret mène la liste "Une nouvelle majorité pour Monteux" - Patrice de Camaret