Municipales : la participation à midi en hausse dans le Pas-de-Calais, en baisse dans le Nord

Pour ce second tour inédit des élections municipales, 13,74% des votants se sont déplacés dans les bureaux de vote du Nord à midi. Dans le Pas-de-Calais, ils sont 20,73%, presque deux points de plus que lors du premier tour, le 15 mars.

Le second tour des municipales est organisé plus de trois mois après le premier tour du 15 mars.

C'est un taux de participation assez inégal dans le Nord-Pas-de-Calais, à midi, pour ce second tour des élections municipales. Dans le Nord, 13,74% des électeurs sont allés voter, ce qui représente presque trois points de moins que lors du premier tour. Par rapport aux élections municipales de 2014, la participation a même chuté de sept points à midi. Dans le Pas-de-Calais en revanche, le taux de participation s'établit à 20,73% à midi, deux points plus élevé que le 15 mars, et à peu près égal au scrutin de 2014.

Pour la région Hauts-de-France, la participation s'établit à 17,27% à midi, deux points de moins que lors du premier tour. Un chiffre qui est cependant supérieur à la moyenne nationale. Dans toute la France, seuls 15,29% des électeurs sont allés au bureau de vote à midi.