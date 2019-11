Municipales à Lille : la candidature de Martine Aubry, un pari risqué

Lille, France

Sa décision n'est pas vraiment une surprise. Martine Aubry se lance à nouveau dans la bataille des municipales. La maire sortante PS de Lille brigue. Elle l'a annoncé officiellement ce vendredi matin sur France Bleu Nord.

C'est un pari parce qu'il y a bien longtemps qu'une élection n'avait pas été aussi indécise à Lille. Le beffroi, tenu par les socialistes depuis 64 ans, paraissait imprenable jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron et le naufrage du PS : aucun député socialiste élu en 2017 sur les six que comptent la capitale des Flandres. Alors Martine Aubry apparaît comme le dernier rempart à gauche.

Des fissures à gauche

Mais gare aux fissures. Aux européennes, c'est la République en marche qui est arrivée en tête. Et le parti présidentiel a investi une femme qui connaît très bien la maire de Lille : Violette Spillebout, l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry.

Autre menace : Europe Ecologie les Verts. Des écologistes alliés aujourd'hui à Martine Aubry qui a verdi son discours et ses actes mais eux rêvent aujourd'hui de prendre le leadership à gauche. Ils profitent d'un vent favorable : l'environnement est le thème de campagne principal : c'est l'une des villes les plus polluées de France, l'une des plus embouteillées, les transports en commun sont sous-dimensionnés.

Du côté de la France Insoumise, le médiatique Adrien Quatennens a refusé d'y aller. Il faut dire que le parti de Jean-Luc Mélenchon a divisé son score par trois entre la Présidentielle et les européennes.

Division à droite

A droite, l'ancien Ministre de Jacques Chirac, Marc-Philippe Daubresse part au combat avec le parti Républicains mais son camp est divisé. Enfin, le Rassemblement National mise sur un avocat peu connu dans une ville où il n'a jamais réussi à percer contrairement au reste de la région.